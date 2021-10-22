Sette kan döküldü! Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin oynadığı filmler nelerdir?
Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Alec Baldwin oynadığı filmler nelerdir? Oscar’a da aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin sette dehşet saçtı. Baldwin, Rust isimli filmin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutcinhs’i öldürdü, yönetmeni Joel Souza’yı da yaraladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Alec Baldwin oynadığı filmler nelerdir? Rust isimli filmin çekimleri sırasında silah patladı. Baldwin'in kuru sıkı silahla görüntü yönetmenini öldürdüğü, yönetmeni ise yaraladığı öğrenildi. Peki; Alec Baldwin kimdir?
NE OLDU?
Çekimleri ABD'nin New Mexico eyaletinde süren "Rust" filminin setinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Filmde "Harland Rust" rolü oynayan Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti.
Kazada 42 yaşındaki Hutchins hayatını kaybederken, 48 yaşındaki Souza'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Korkunç olay sonrası film ekibinden yapılan açıklamada durumun kaza olduğu düşüncesine ağırlık verildi. Soruşturma başlatan polis yetkilileri kapsamlı bir inceleme başlattı.
BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.
ALEC BALDWIN KİMDİR?
Alec Baldwin 3 Nisan 1958 tarihinde Massapequa'da dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.
OYNADIĞI FİLMLER
1987 Forever, Lulu Buck
1988 She's Having a Baby Davis McDonald
Beterböcek Adam Maitland
Babanın Metresi Frank de Marco
Çalışan Kız Mick Dugan
Talk Radio Dan
1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart
1990 Kızıl Ekim Jack Ryan
Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.
Alice Ed
1991 The Marrying Man Charley Pearl
1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins
Glengarry Glen Ross Blake
1993 Malice Dr. Jed Hill
1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy
The Shadow Lamont Cranston/Gölge
1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)
1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen
Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı
Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter
1997 Road to Manhattan Al Capone
The Edge Robert Green
1998 Thick as Thieves Mackin
Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow
1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King
Outside Providence İhtiyar adam Dunphy
Scout's Honor Todd Fitter Kısa film
2000 The Acting Class Kendisi
Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi
State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı
2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle
Kediler ve Köpekler Butch (ses)
Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)
Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)
2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci
2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow
The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn
Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı
Brighter Days Kendisi Kısa film
2004 Along Came Polly Stan Indursky
Göklerin Hakimi Juan Trippe
SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)
The Last Shot Joe Devine
2005 Elizabethtown Phil DeVoss
Fun with Dick and Jane Jack McCallister
2006 Mini's First Time Martin Tennan
Köstebek George Ellerby
Running with Scissors Norman Burroughs
Kirli Sırlar Sam Murach
2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox
Brooklyn Rules Caesar Manganaro
2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner
Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)
Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı
2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander
It's Complicated Jacob Adler
2011 Hick Beau
2012 Rock of Ages Dennis Dupree
To Rome with Love John
Efsane Beşli Noel Baba (ses)
2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis
2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall
Unutma Beni Dr. John Howland
2015 Aloha General Dixon
Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley
Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies
2016 Back in the Day Gino Fratelli
Andron Adam
Paris Can Wait Michael
Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı
Rules Don't Apply Robert Maheu
2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)
The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon
2018 The Public Dedektif Bill Ramstead
Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo
Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley
Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo
2019 Before You Know It Peter
Drunk Parents Frank Teagarten
Crown Vic Yok Yapımcı
Motherless Brooklyn Moses Randolph
Arctic Dogs PB (ses)
2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı
Pixie Peder Hector McGrath
Chick Fight Jack Murphy
2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)
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