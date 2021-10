İP'li Koray Avcı ağzındaki baklayı çıkardı! "Siyasi cinayetler" iddiasına sunacağı tek delili yok

AYDIN: BİLGİ VE BELGE YOK

Hürriyet'te yer alan habere göre İYİ Partili Koray Aydın da dün soruşturmayı sürdüren Başsavcıvekilini arayarak, bilgi verdi. Savcı, Aydın'a "söz konusu iddialara ilişkin bilgi, belge ve duyumlarınız nelerdir" sorusunu yöneltti. Aydın da, eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş'in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve siyasi tecrübesine dayanarak konuştuğunu söyledi. Elinde söz konusu iddialara ilişkin belge ve bilgi bulunmadığını belirten Aydın'ın siyasi cinayetler olacağına inanmadığını da söylediği ifade edildi. İfade vermeyeceği öğrenilen Aydın'ın savcılığa dilekçe sunacağı kaydedildi.

'AMAÇ SİYASİ ORTAMI GERMEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, dün Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Dağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet olabilir" iddiasını "Bunlar siyasi ortamı germeye yönelik bir hamle. Kılıçdaroğlu'nun bir videosunu da PKK ve FETÖ'ye ayırmasını tavsiye ediyorum" sözleriyle değerlendirdi. Kandemir ise "CHP, her dönemde, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür. CHP yalan siyasetini de alışkanlık haline getirdi. Nefret siyasetinin tuz buz olacağını seçimlerde göreceğiz" dedi.