Nazif Karaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaos arşivini tek tek açıkladı! Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları ve gerçekler

YALANLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın bir kaseti söz konusuydu. Bunu Başkan Erdoğan'ın izlediğine dair görüntüleri gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'na denildi ki; 'Bu görüntüleri sana kim getirdi, nasıl izledin?' Dedi ki, 'Maskeli kişiler getirdi.'

Yani Türk siyasi tarihinde böyle bir cevap yok.

Yine Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğunu söyledi. Bunu açıklayacağını ve belgeleyeceğini söyledi. Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair sahte belgenin FETÖ imamı Salim Zeybek tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir değerlendirmede siyasi cinayetler yaşanabileceğini öne sürmüş, 'Kaygılıyım' demişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, Türkiye'de faili meçhuller döneminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişi ile kapandığını bildirmişti.

İYİ Partili Koray Aydın da, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sahip çıkarak siyasi cinayet endişesinden bahsetmişti. Yaşananların ardından gözler Cumhuriyet Başsavcılıklarına çevrilmiş, soruşturma başlatılması istenmişti.