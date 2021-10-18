Son dakika: "Siyasi cinayet" iddiaları! Başkan Erdoğan'ın avukatlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru
Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı.
Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.
Dilekçede şöyle denildi:
"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: YALAN TERÖRÜ ESTİRİYORLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz" dedi.
Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimiyse dürüstse... Gerçi bunun kitabında dürüstlük bir şey yok. Yargıya müracaat edersin, delilleri yargıya sunarsın. Yargı da ne yapar? Bunların üzerine gider." dedi.Böyle bir siyasi cinayete fırsat vermeyeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Sabah yalan akşam yalan. Yalan terörü estiriyorlar. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Bizler de yargıya müracaat ederek, kimse ortaya çıksın dedik. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine biz iktidar olarak fırsat vermeyiz." diye konuştu.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı? Yok" dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu.
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