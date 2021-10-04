Türkiye sel ve kuraklık tehlikesine karşı harekete geçti! İki bakan açıkladı: Başkan Erdoğan duyuracak

Pakdemirli, 81 il için hazırlanan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı başarıyla uyguladıklarını da bildirdi.

Yağmur suyu hasadı yöntemini hem kentlerde hem de kırsal alanlarda etkin şekilde uygulamayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, "Konya'da farkındalığı artırmak amacıyla 4 yağmur suyu hasadı göletini hizmete aldık. Ayrıca, yağmur suyu hasadı, özellikle betonlaşmanın yoğun, yeşilin az olduğu şehirlerde, yağışlardan sonra meydana gelen şehir taşkınlarının etkilerini azaltmaya da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Taşkın tahmin ve erken uyarı sistemini 2023'ün ilk yarısında devreye alacaklarını ifade eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Havzalarımızda sel ve taşkın risklerini azaltmak ve verimli topraklarımızın taşınmasını önlemek için yukarı havzada ıslah ve erozyon kontrolü çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız tersip bendi, ıslah sekisi, brit, taban kuşakları gibi yapılar haricinde son dönemde, maliyetleri 5 ila 6 kat daha ucuza mal ettiğimiz geçirgen sel ve rusubat tırmıkları gibi sanat yapılarına da ağırlık veriyoruz."

Pakdemirli, dünyadaki tatlı suyun yüzde 75'inin ormanlık su havzalarından geldiğine işaret ederek, "Yine orman ekosistemleri en büyük karbon yutağıdır ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma da en büyük silahlarımızdan birisidir. Bu yıl ilk yağmurların başlamasıyla birlikte yıl sonuna kadar Geleceğe Nefes Kampanyası ile her bir vatandaşımıza üçer adet olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız."