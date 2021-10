Türkiye sel ve kuraklık tehlikesine karşı harekete geçti! İki bakan açıkladı: Başkan Erdoğan duyuracak

Su kaynakları ve her yılki yağışın bilindiğini kaydeden Kılıç, "Bunların kontrol altına alınması lazım. Coğrafyamız bize neyi emrediyorsa, onu ekip biçmeliyiz. Her ürünü her yerde desteklemekten yavaş yavaş vazgeçmeliyiz. Su Şurası'nın, Su Kanunu'nun çıkmasına kaynaklık edeceğine inanıyorum. Biz de TBMM olarak hem çalışmalara hem kanunlaşma sürecine katkı vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yol haritası "İklim Şurası"yla oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2022 yılının başında "İklim Şurası" düzenleyeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Pre-COP26 Toplantısı için bulunduğu Milano'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılacakları değerlendirdi.

İklim değişikliğinin sınır tanımayan bir mesele olduğunu belirten Kurum, "İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, pek çok sektörü derinden etkileyen bir kalkınma meselesi, ülkelerin bir milli güvenlik meselesidir." dedi.