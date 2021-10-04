Sinop’ta sel felaketinden yeni görüntü! Köprünün yıkılma anı kamerada

Sinop'un Türkeli ilçesi ve Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda 2 şehrin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılıma anı, Çatalzeytin'de etraftaki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.





"KÖPRÜ YIKILIYOR, UZAKLAŞIN"

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Görüntülerde, vatandaşın köprünün etrafındaki vatandaşları "diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir kısmı aniyeler içinde azgın sel sularına kapılıyor.