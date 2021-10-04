Sinop’ta sel felaketinden yeni görüntü! Köprünün yıkılma anı kamerada
YAŞAM İHA
Sinop’ta 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel afetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sinop ile Kastamonu’yu birbirine bağlayan köprünün yıkılma anı saniye saniye kamerada.
Sinop'un Türkeli ilçesi ve Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda 2 şehrin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılıma anı, Çatalzeytin'de etraftaki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
"KÖPRÜ YIKILIYOR, UZAKLAŞIN"Görüntülerde, vatandaşın köprünün etrafındaki vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir kısmı aniyeler içinde azgın sel sularına kapılıyor.