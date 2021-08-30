30 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen baraj, geçen yıl Temmuz ayında maksimum yüzde 37 doluluk oranına ulaşırken drone ile havadan görüntülenen gövde kısmında çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 10:25
  • 1
  • 8
50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

11 bin 876 hektarlık alana sulama hizmeti vermek amacıyla kurulan baraj 2020 Temmuz ayında yüzde 37 doluluk oranıyla maksimum seviyeye ulaşırken 2021 yılı Ocak ayında yüzde 12 doluluk seviyesine geriledi.

  • 3
  • 8
50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

2021 yılı Temmuz ayına kadar kış aylarında aldığı yağışla birlikte doluluk oranın tekrardan yüzde 30 seviyelerine çıktığı Mehmetli Barajı'nda drone ile görüntülenen gövde kısmı ve alan bölgesinde çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

  • 4
  • 8
50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı'nın kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Aktaş, "Yaklaşık 50 yıl önce Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kurulan Mehmetli Barajı 2021 Ocak ayında yüzde 12 doluluk oranına sahipken Temmuz ayında ancak yüzde 30 oranına çıkabilmiştir.

  • 5
  • 8
50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı alarm veriyor! Sular çekildi kuraklık baş gösterdi

Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı kuraklıktan dolayı kuruma noktasına gelmiştir. Birkaç yıldır Çukurova'daki yağışların az olması barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde aşağıya çekmiştir.