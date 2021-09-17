17 Eylül 10 numara çekiliş sonuçları: On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama! Bugün on numara sonuçları açıklandı mı?
17 Eylül 10 numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çekliş için bekleyenler MPİ tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Çekilişin haftanın iki günü Sisal Şans tarafından düzenleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar duyurulacak. İşte, on numara sonuçları açıklandı mı?
MPİ bilet sorgulama nereden, nasıl yapılır? Bugün on numara sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On Numara çekiliş sonuçları bugün de akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Sonuçların açıklanması vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, bugün on numara sonuçları açıklandı mı?
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (17 Eylül 2021)
On numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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- 17 Eylül 10 numara çekiliş sonuçları: On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama! Bugün on numara sonuçları açıklandı mı?
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