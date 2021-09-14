Tekeri patlayan İETT otobüsü bir kısmı havada yola devam etti

İstanbul'da her gün İETT araçlarında meydana gelen arızalar, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor. Ateş çıkan, kapısı kırılan, motoru bozulan ve daha birçok arıza nedeniyle mağduriyet yaratan İETT araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Avrupa'nın en genç filosu olan İETT araçlarının, son birkaç yılda karşı karşıya kaldığı bakımsızlık nedeniyle gösterdiği arızalara bir yenisi daha eklendi.