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Tekeri patlayan İETT otobüsü bir kısmı havada yola devam etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Tekeri patlayan İETT otobüsü bir kısmı havada yola devam etti

Son dönemlerde yolun ortasında kalan, kapısı kırılan, motoru bozulan ve birçok arıza nedeniyle vatandaşlara mağduriyet yaşatan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. Trafikte seyir halindeki otobüs, tekeri patlamış olmasına rağmen ilerlemeye devam ederken, aracın bir kısmının havada olduğu görüldü.

İstanbul'da her gün İETT araçlarında meydana gelen arızalar, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlukların yaşanmasına neden oluyor. Ateş çıkan, kapısı kırılan, motoru bozulan ve daha birçok arıza nedeniyle mağduriyet yaratan İETT araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Avrupa'nın en genç filosu olan İETT araçlarının, son birkaç yılda karşı karşıya kaldığı bakımsızlık nedeniyle gösterdiği arızalara bir yenisi daha eklendi.

TEKERİ PATLAMASINA RAĞMEN YOLA DEVAM ETTİ

Seyir halindeki İETT aracının tekerinin patlamasının ardından ortaya ilginç manzaralar çıktı.

BİR KISMI HAVADA

Tekeri patlayan İETT aracı, trafiğe çıktı. Seyir halindeki aracın bir köşesinin yere değmemesi ise garip bir görüntüye neden oldu.

Trafiği de tehlikeye atan otobüs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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