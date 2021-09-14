Son dakika: İETT’de Karabatak operasyonu! İBB 2 milyar TL peşkeş çekti

'BU YOLSUZLUĞU AÇIKLAYIN ÖNCE'

Bu sözler üzerine konuşma yapan Göksu, "CHP Grup Başkanvekili arkadaşımız asıl söylemesi gereken ve cevap vermesi gereken konunun etrafında dolaşarak bir cümle ile İETT'deki büyük yolsuzluğu kapatmanın gayreti ve suçluluğu içerisinde. Dedi ki 'Bizim milletvekilimiz öyle bir kadirşinaslık göstermiş ki 'Ben artık Milletvekiliyim, hemen buradan ayrılayım. Buranın mali müşaviri olmayayım. demiş' 27 Temmuz 2020, bu ülkede genel seçimler ne zaman yapıldı? 2018… 2020-2018 arasında kaç yıl var? 2 yıl var. Peki yerel seçimler ne zaman yapıldı? 2019… buyurun Özgür Karabat 2020 yılında bu firmanın mali müşaviri olarak resmi gazetede ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi. Tam tersi, 2019 seçimlerinden önce bu firmanın mali müşaviri Sema Yay diye bir hanımefendi.