Son dakika: İETT’de Karabatak operasyonu! İBB 2 milyar TL peşkeş çekti
Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi dün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. İBB Meclisi birinci toplantısında konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İETT’de yapılan yolsuzluğu anlattı. Göksu, “İETT'de ‘Karabatak Operasyonu’ Karabat’ın mali müşavir olmasından sonra başladı. İETT’nin 1 yılda bir kişiye çektiği peşkeş 2 milyar TL. Ne yaparsanız yapın, bu yolsuzluğu gizleyemezsiniz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi dün saat 15.00'da meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Meclis oturumunda AK Parti grubu adına konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İETT'de yapılan yolsuzluğu Meclis gündemine taşıdı.
CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, "Ben milletvekiliyim bir şirkete mali müşavir olmam doğru değil. O nedenle istifa ederek görevi bırakıyorum" diyerek Karabat'ın İETT'den bakım ve onarım ihaleleri alan firmanın mali müşavirliğini yaptığı firmadan ayrıldığını iddia etti.
'BU YOLSUZLUĞU AÇIKLAYIN ÖNCE'
Bu sözler üzerine konuşma yapan Göksu, "CHP Grup Başkanvekili arkadaşımız asıl söylemesi gereken ve cevap vermesi gereken konunun etrafında dolaşarak bir cümle ile İETT'deki büyük yolsuzluğu kapatmanın gayreti ve suçluluğu içerisinde. Dedi ki 'Bizim milletvekilimiz öyle bir kadirşinaslık göstermiş ki 'Ben artık Milletvekiliyim, hemen buradan ayrılayım. Buranın mali müşaviri olmayayım. demiş' 27 Temmuz 2020, bu ülkede genel seçimler ne zaman yapıldı? 2018… 2020-2018 arasında kaç yıl var? 2 yıl var. Peki yerel seçimler ne zaman yapıldı? 2019… buyurun Özgür Karabat 2020 yılında bu firmanın mali müşaviri olarak resmi gazetede ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi. Tam tersi, 2019 seçimlerinden önce bu firmanın mali müşaviri Sema Yay diye bir hanımefendi.
Seçimden sonra Özgür Karabat bu firmanın mali müşaviri oluyor. Öyle kalkıp da bu yolsuzluğu, bu hırsızlığı, bu arsızlığı gizlemek için 50 tane otobüsle ilgili İETT'nin personelini alıp buraya sergi sermek bu işte sizi kurtaramaz. Neymiş '90 milyon Euro, 300 otobüse Cumhurbaşkanlığından izin verilmemiş. Size izin verilmediğine dair bir beyanda bulunuldu mu? Şu ana kadar hangi belediyenin bu anlamda izni çıktı da size çıkmadı? Hangi belediyeye izin çıktı da size çıkmadı? Aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de bekliyor.
Devlet hesap kitapla yönetilir. Sizin gibi hesapsız kitapsız giderseniz 2 buçuk yılda İstanbul'u nereye getirdiğiniz ortada. Diyor ki 'Daha önce öncede belediyeden iş alıyormuş.' İlk ihaleyi 27 Eylül 2019'da almış, yani Karabat'tan sonra ihale almaya başlıyor. Yani Karabatak Operasyonu, Karabat'tan sonra başlıyor. Doğan Bey ne yaparsanız yapın, etrafından dönerseniz dönün, İETT'de yakalandınız. Bir sıçradınız, iki sıçradınız, üç sıçradınız, İETT'de yakalandınız. Bir yılda 1 kişiye çektiğiniz peşkeş 2 milyar TL. bu yolsuzluğu açıklayın önce" ifadelerini kullandı.
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