CHP’li İBB’de İETT rezaleti sürüyor! AK Parti’den araçların sürekli arızalanmasına yönelik açıklama: Bakımlarda kalitesiz yan ürünler kullanılıyor

İSKİ DE KÖTÜ YÖNETİM KURBANI

İBB yönetiminin kötü yönetiminin bir diğer kurbanının da İSKİ olduğunu dile getiren Göksu, 2019'a kadar banka kredisi olmayan kurum için 4,3 milyar lira borçlanma yetkisi istendiğini söyledi.

Göksu, İBB Meclisi'nden önceki ay geçen sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçları ve İSPARK'lardan 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanma hakkının İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edildiğini bildirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Göksu, zamlar ve LGBT dışında meclis gündemine gelen birçok maddenin kabul edildiğini aktardı.