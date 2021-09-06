CHP'li İBB vatandaşın canını tehlikeye atıyor! İETT otobüsü bu kez Pendik'te yolda kaldı

PENDİK'TE İETT REZALETİ

İETT'nin karnesine eksi olarak düşen son olay Pendik sahilde yaşandı.

Arıza yapan otobüs yaşanan arıza sonucu yolda kaldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt atına alındı.