Son dakika: İstanbulluların çilesi bitmiyor! Sultangazi’de bozulan İETT trafiği kilitledi

İstanbul'da gündem, bakımsızlıktan dolayı yolda kalan İETT otobüsleri... Toplu taşıma araçlarının arıza yapması ve yolcuların çektiği çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Sultangazi'nin en yoğun lokasyonlarından olan 1. Cebeci caddesinde, arıza yapan körüklü İETT otobüsü yolda kaldı. Çekiciyi bekleyen otobüs trafiği felç etti.

İSTANBULLULAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı İETT otobüslerinin arızalanmasına tahammülü kalmazken, İstanbullular bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, İBB'ye şikayette bulundu.

BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.