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Bu kez adres Gaziosmanpaşa! İETT otobüsünde yangın çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Bu kez adres Gaziosmanpaşa! İETT otobüsünde yangın çıktı

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı. Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükselince büyük panik yaşandı. İstanbullular neredeyse her gün yaşanan arıza kaynaklı ulaşım aksamasına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

İstanbulluları isyan etme noktasına getiren metrobüs ve İETT otobüsü arızalarından sonra bu defa da yangın çıktı. Gaziosmanpaşa Meydan'da durağa yanaşan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

İlk müdahaleyi otobüsün şoförü yaparken, olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüste bulunan vatandaşlar tahliye edildi.


Olayın ardından polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

İETT otobüslerinin bakımsızlığından dolayı arızalanmasına tahammülü kalmayan İstanbullular bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, şikayette bulundu.

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