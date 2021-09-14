İETT araçları nasıl bu hale geldi? Vatandaşın canına tak etti! Manzara yine aynı

GÖKSU: EN GENÇ FİLO NASIL BU HALE GELDİ?

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüslerindeki arızalar konusunda İBB yönetimine şu soruları yöneltti: "2013-2018 yılları arasında İETT, araçlarının yüzde 75'ini özkaynaklarla yeniledi. 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9.2, Tokyo 11.83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5.8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz? İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerini, bu dönemde CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu tek bir firma aldı. Bu firma da bakımları yapmıyor. Arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür?"

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