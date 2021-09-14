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Yine İBB yine arızalı otobüs! İstanbul'da tekeri patlayan İETT otobüsü yola devam etti

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Giriş: 14.09.2021 15:19
İstanbul'da İETT araçlarındaki arızalar, yolcuların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ateş çıkan, kapısı kırılan, motoru bozulan ve daha birçok arıza nedeniyle mağduriyet yaratan İETT araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Avrupa'nın en genç filosu olan İETT araçlarının, son birkaç yılda karşı karşıya kaldığı bakımsızlık nedeniyle gösterdiği arızalara bir yenisi daha eklendi.
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