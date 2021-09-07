İstanbul’un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber’de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

"İHALELERİN TAMAMI AYNI ŞİRKETE"

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum liyakatin esas alınmadığı bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. 2020 yılından beri İBB İETT üzerinden 11 bakım ve onarım ihalesi yaptı. Bu ihalelerin tamamı aynı şirkete çıktı. Muhammen bedelleri aynı rakamla çıktığını görüyoruz. Bugüne kadar 1 milyar 300 milyonluk bir ihale yapılmış ve indirimsiz olarak yapılmış bu ihaleler. İBB geçmiş dönemde de benzer ihaleler yaptı AK Parti döneminde. O zaman ortalama yüzde 20 indirimle verilirdi bu ihaleler. Yani 1 milyar 300 milyonu kabaca hesaplarsanız 260 milyonluk bir kaynağın İBB'nin elinden gittiğini ifade edebiliriz.