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İstanbul'un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber'de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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İstanbul’un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber’de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

İstanbul trafiğinde arızalanan İETT otobüslerinin görüntüleri son günlerde artmaya başladı. İETT'ye ait otobüslerin yollarda kaldığını, alevler içinde kaldığı hatta vatandaşların itmek zorunda kaldığı görüntüler tartışma konusu oldu. Otobüslerin sürekli arıza yapması vatandaşları çileden çıkardı. Peki arızaların sebebi ne? Nasıl bu hale geldi? Ne değişti de otobüsler arızalanmaya başladı? İBB'ye ait arızalı otobüsler ne zaman tamir edilecek? İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Özdemir, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Megakent İstanbul'da İETT otobüsleriyle ilgili yaşanan sıkıntılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İETT otobüslerinin sürekli bozulması vatandaşları çileden çıkardı. Peki otobüs arızalarının nedeni ne? İBB ylönetimi neden bir çözüm bulamıyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Özdemir, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İstanbul’un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber’de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

"İHALELERİN TAMAMI AYNI ŞİRKETE"

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum liyakatin esas alınmadığı bir dönemi yaşıyoruz hep birlikte. 2020 yılından beri İBB İETT üzerinden 11 bakım ve onarım ihalesi yaptı. Bu ihalelerin tamamı aynı şirkete çıktı. Muhammen bedelleri aynı rakamla çıktığını görüyoruz. Bugüne kadar 1 milyar 300 milyonluk bir ihale yapılmış ve indirimsiz olarak yapılmış bu ihaleler. İBB geçmiş dönemde de benzer ihaleler yaptı AK Parti döneminde. O zaman ortalama yüzde 20 indirimle verilirdi bu ihaleler. Yani 1 milyar 300 milyonu kabaca hesaplarsanız 260 milyonluk bir kaynağın İBB'nin elinden gittiğini ifade edebiliriz.

İstanbul’un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber’de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

OTOBÜSLER NEDEN ARIZALANIYOR?

Kamuoyuna da yansıdı yan sanayi ürünlerin kullanıldığı bakımların gereğince yapılmadığı konusunda bize de bu tarz ihbarlar geliyor. 11 ihalenin aynı şirkete gitmesi zaten soru işaretlerinin var olduğunu gösteriyor. Özellikle kamuoyuna bildirmek istiyorum bu şirketin mali müşaviri kimdir? Bu kişinin İBB yönetimiyle bağlantılar nedir? Bunların özellikle incelenmesi gerektiğini ifade ediyorum.

İstanbul’un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber’de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Bir diğer taraftan İBB'nin yapmış olduğu çalışmaların ve vermiş olduğu ihalelerin birçok konuda incelenmesinin özellikle gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugün onlarca otobüsün yolda kalmasının mutlaka büyük bir soru işaretiyle irdelenmesi gerekiyor.

İstanbul’un gündemi yolda kalan otobüsler! İETT otobüsleri neden arızalanıyor? A Haber’de anlattı: Bütün ihaleler aynı şirkete verildi

İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNU BÜYÜYOR

İBB Başkanı seçim öncesi biz İstanbul'da trafiği sorun olmaktan çıkaracağız ifadesini kullanmıştı. Ben özellikle sormak istiyorum şu an saat 11'i geçti İstanbul'da hala trafik olduğunu görüyoruz. İstanbul'da daha önceki dönemlerde çok ciddi altyapı çalışmaları yapılırdı. Ama bu dönemde maalesef yatırımların durduğunu yeni projelerin hiç olmadığını görüyoruz. Bu da İstanbul'un birkaç sene içerisinde her noktada kilit trafiğe ulaşacağını gösteriyor bize.

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