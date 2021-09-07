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İETT otobüsünde 'fazla yolcu aldın' tartışması kavgaya dönüştü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2021
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İETT otobüsünde ’fazla yolcu aldın’ tartışması kavgaya dönüştü!

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fazla yolcu aldığı gerekçesiyle yolcular ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen şoför bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

Esenyurt'ta İETT şoförü ile yolcular arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay, bugün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan İETT otobüsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarıldı.

Şoför yolcu almayı sürdürünce tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine sevk edilen polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alınması için hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.

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