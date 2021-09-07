İETT otobüsünde 'fazla yolcu aldın' tartışması kavgaya dönüştü!
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fazla yolcu aldığı gerekçesiyle yolcular ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen şoför bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.
Olay, bugün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan İETT otobüsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarıldı.
Şoför yolcu almayı sürdürünce tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.
İhbar üzerine sevk edilen polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alınması için hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları
- Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?
- Tarih açıklandı mı? DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda, şifreli mi?
- 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
- 2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler hangi tarihte yapılacak?
- Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...
- Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...