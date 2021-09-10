Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşacak! 1,7 milyar liralık projelerin açılışını yapacak

Erdoğan, saat 18.30'da da 81 ilden gelecek gençler ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde bir araya gelecek. Bu arada program nedeniyle müze, bugün sivil girişlere kapalı olacak.

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