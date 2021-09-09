Son dakika: Başkan Erdoğan ’Adalar Denizi’ sempozyumuna video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na bir video mesaj gönderdi.

"EGE BARIŞIN SEMBOLÜ OLMASI GEREKİRKEN İNSANİ TRAJEDİLERLE GÜNDEME GELDİ"

"9 Eylül ve Başkent Üniversitemizi sempozyumun düzenlenmesine öncülük yaptıkları için tebrik ediyorum. Atalarımızın 'Adalar Denizi' olarak adlandırdığı Ege Denizi tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel deniz, işbirliği ve barışın sembolü olması gerekirken maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir."

"TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELESİNDE TEK BAŞINA BIRAKILDI."

"Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere batılı ülkeler aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Mültecileri kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşatacak adımların hiçbiri atılmamıştır. Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır."

"KAPILARIN FETÖ'CÜ CANİYELERE AÇILMASI İNSANLIK ADINA HİCAP KAYNAĞIDIR"

"Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması ise insanlık adına hicap kaynağıdır."

"YUNANİSTAN'IN TANSİYONU YÜKSELTEN ADIMLARI KARŞISINDA DAİMA SUHULETLE DAVRANDIK"

"Bu tablo karşısında komşumuz Yunanistan ülkemizin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Mülteci krizi iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade, barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz.

Bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdik. Deniz yetki alanları, adaların gayri askeri statüsünün ihlali ve navteks ilanları başta olmak üzere, komşumuz Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık. Meselelerimizi diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdik. Tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı sonuna kadar savunurken, diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik. Bugün de bu müspet tavrımızı koruyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve işbirliğine dayalı komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum."

"EVLATLARIMIZA DAHA HUZURLU BİR GELECEK BIRAKMAK İSTİYORUZ"

"Evlatlarımıza sorunlar yumağı yerine daha istikrarlı, daha huzurlu, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyoruz. Kendi alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu sempozyumun bizlere bu arayışımızda yol göstereceğini düşünüyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli fikirleri ile programa katkı sunan tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum."