Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan kritik Afganistan açıklaması

BAŞKAN ERDOĞAN TALİBAN'IN TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI

"Gerektiğinde yaparız ama şu anda bir defa Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime, bize. Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi bizim bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN