Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik Afganistan açıklaması
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili önemli bir değerlendirme geldi. Kabil Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine Bakan Akar "Afganistan'da ki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Durum ve şartlar oluşur talep gelirse değerlendirmeye hazırız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanının işletilmesine yönelik, "Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız." dedi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubaylarla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından bir gazetecinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik sorusu üzerine Akar, Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.
İki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi geçmiş ve ortak kültürel değerlerin bulunduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.
Bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız."
BAŞKAN ERDOĞAN TALİBAN'IN TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI
"Gerektiğinde yaparız ama şu anda bir defa Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime, bize. Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi bizim bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?