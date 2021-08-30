Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan kritik Afganistan açıklaması

"Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.

Bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız."