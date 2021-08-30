Kabil güne patlama sesleriyle uyandı! Son gelişmeleri sıcak noktadan aktardı | A Haber Afganistan'da
Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı yakınlarında patlamalar meydana gelmeye devam ediyor. Kabil sokaklarında son durum ne? Afganistan'da hayat nasıl devam ediyor? Son gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında aktardı.
Dünyanın gözü Afganistan'da yaşanan olaylarda. Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra ne olacak? Taliban Afganistan'da nasıl bir yol izleyecek? Kabil sokaklarında nasıl bir hava hakim? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları
GÜNE PATLAMA SESLERİYLE UYANDI
Afganistan'ın başkenti Kabil bugün yine patlama sesleriyle uyandı güne. Kabil Havalimanı'na yönelik 5 roket saldırısı vardı DEAŞ tarafından yapıldı bu saldırı. Roketler düşmeden havada imha edildi savunma sistemi tarafından.
CİDDİ BELİRSİZLİK VAR
Kabil sokaklarında insanlar hayatlarına dönmeye çalışıyorlar ama dönemiyorlar ciddi bir belirsizlik var. 31 Ağustos'tan sonra neler olacak onu bekliyor herkes. Taliban sürekli burada devriye geziyor güvenliği sağlamaya çalışıyor.
BANKA ÖNÜNDE METRELERCE KUYRUK
Arkamda gördüğünüz kuyruk yaklaşık 2 bin kişi olabilir insanlar bankaların önünde kuyruklarda paralarını almak için bekliyor. Ama bankaların hemen hemen tamamı kapalı kamu bankaları kapalı sadece birkaç özel banka dışında faaliyet veren yok.
Burası Türk Büyükelçiliği'nin hemen önündeyiz. Bu tarafta bir hastane var neredeyse hiç işlemiyor gibi çünkü içerideki doktorların bir kısmı da buradan kaçtı tahliye edildi.
Enflasyon ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Maddi noktada hem gıda ulaşımına ciddi sıkıntı var hem de başka akaryakıt gibi ciddi sorunlar var. Bu kuyruk metrelerce uzayıp gidiyor.
İnsanlar burada ABD acaba yeniden sivilleri vuracak mı bir şeyler olacak mı bunun endişesini yaşıyor. Çünkü 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti dün Kabil'de. Hayat normal diyebilir ama insanlar bir belirsizlik içerisinde.
ABD İŞGALİ PAHALIYA MAL OLDU
Bölgede 2001'den bu yana savaşın doğrudan sonucu olarak 71 binden fazlası sivil yaklaşık 241 bin kişi hayatını kaybetti. ABD, savaş bölgesindeki 20 yıllık varlığı boyunca askeri operasyonlara tahmini 2 trilyon dolardan fazla harcadı. ABD'nin müdahalesi sonrası NATO ve müttefik ülkelerin de Afganistan'a asker göndermesiyle bu ülkedeki askeri varlık gösteren ülke sayısı 51 oldu. BMMYK raporlarına göre, savaş süresince 2,5 milyonu aşkın Afgan mülteci durumuna düştü.
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