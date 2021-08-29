Son dakika: Kabil’de havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında yeni bir patlama meydana geldi.

1 ÇOCUK ÖLDÜ 3 YARALI

Afgan polisi, havalimanının kuzeybatısında bir eve roket düştüğünü ve bir çocuğun öldüğünü açıkladı. Olayda 3 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Biden, Afganistan'da 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olabileceği konusunda uyarmıştı.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, bölgeye yakın noktadan son durumu anlattı. Sali, "İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti." dedi.

Sali açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: Birkaç dakika önce Kabil Havalimanı yakınlarında bir roket saldırısı oldu. Saldırının ardından dumanlar yükselmeye başladı. Biz de oraya çok yakın bir mesafedeyiz. İlk bilgilere göre roket bir eve isabet etti. Evde hasar var ama az önce de buradan Taliban bir konvoy halinde havalimanına doğru gitti. Birkaç gün önce de havalimanı yakınlarındaki patlamalarda en az 200 kişi hayatını kaybetmişti, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede 26 Ağustos akşamı düzenlenen terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Washington Post ve CBS News'in haberlerine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan Sağlık Bakanlığından bir yetkili, yaşamını yitirenlerin çoğunun Afgan olduğunu bildirdi.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

BBC, saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını belirtti.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.