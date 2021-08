Son dakika: Olimpiyat gururları Külliye’de | Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Dünyanın hemen her ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza attığını anımsatan Erdoğan, madalya sayısı itibarıyla Tokyo 2020'nin 1936'dan beri katıldıkları olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandıkları olimpiyat olduğunu ifade etti.

Tokyo 2020'nin sadece madalya açısından değil, kadın sporcuların elde ettiği madalya sayısı bakımından da tarihe geçtiğini vurgulayan Erdoğan, kazanılan 13 madalyadan 5'inin kadın sporcular tarafından ülkeye getirildiğini hatırlattı.

Olimpiyat tarihinde, Türkiye'nin jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanma sevincini yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, altın, gümüş ve bronz madalya alan sporcuları isim isim sayarak, tebrik etti.

Sporculara, Tokyo'da ülke adına mücadele ederlerken dualarla destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor bir dönemde, Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek, milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın her biri, bizim nazarımızda işte bu şerefe kavuşmuş kahramanlardır. Ayrıca madalya kazansın, kazanmasın sporcularımızın hepsi göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmemiş, ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olmuşlardır."

Erdoğan, bu sene Türk sporcuların olimpiyatlarda sadece başarılarıyla değil, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle de kendilerinden söz ettirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat takımındaki tüm sporculara emekleri, gayretleri ve samimi eforları için teşekkür ve tebriklerini iletti.

Sporcuları yetiştiren antrenörleri, sağlık personeli ve yöneticileri de tebrik eden Erdoğan, "Sporcularımızın branşlarının en iyisi olmak ve gelecek olimpiyatlarda hedeflerine varmak için şimdiden çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum. Bizler de kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle yarın başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin elde ettiği tarihi başarının benzerini inşallah 13 branşta yarışacak 87 paralimpik milli sporcumuzdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gençliğinde futbola gönül vermiş, daha sonra sporla bağını hiç koparmamış bir büyükleri olarak bir gerçeği ifade etmek istediğini söyleyen Erdoğan, hayatta hiçbir başarının tesadüf eseri ortaya çıkmadığını, elde edilen her başarının arkasında gayret ve fedakarlığın olduğunu vurguladı.