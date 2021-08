Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama! Sıkışan PKK her türlü eyleme girişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK'nın yangın eylemleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk askerinden kaçmaya çalışan ve köşeye sıkışan terör örgütü PKK'yı hedef alan Bakan Akar, "Etkin ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz terörle mücadelemiz sonucu sıkışan PKK/YPG, can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı, fitneyi, hainliği kısacası her yolu mubah gören söylem ve eylemlere girişmiştir." şeklinde konuştu.