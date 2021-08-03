Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama! Sıkışan PKK her türlü eyleme girişti

Orman yangınları ile mücadelede TSK'nın da yoğun görev aldığını aktaran Bakan Akar, "İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkân ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor, her türlü destek sağlanıyor." diye konuştu.

Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Komşumuz Yunanistan'ın birtakım niyetleri, teşebbüsleri var. Bunlara karşı her zamanki ciddiyet ve dikkatle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Türkiye'nin uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu bir kez daha vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Barışçıl yol ve yöntemlerle diyalog içinde, siyasal çözümlerle Türk-Yunan sorunlarının, Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki problemlerin çözülmesini istiyoruz. Bunda son derece samimiyiz. Bunun da Yunan komşularımız tarafından bir an önce anlaşılmasını istiyoruz. Maalesef Yunanistan hâlâ provokasyonlara, hukuk dışı ve saldırgan söylemlere devam ediyor. Bunlardan bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz. Biz yangın felaketi ile mücadelemize devam ederken tehdit ve yaptırım dilini kullanmayı sürdüren bir komşumuz var. Bu ne komşulukla ne ikili ilişkilerle ne müttefiklikle ne de NATO içindeki birlik ve beraberliğimizle bağdaşıyor. Yunanlı siyasilerin bu söylemlerinin ruh hâllerini, karakterlerini göstermesi bakımından önemli bir ipucu olduğunu ifade etmek istiyorum."