Son dakika: Türkiye'nin birçok yerinde ormanlara girmek yasaklandı! İşte o iller...

Türkiye bu hafta içinde Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu ve birçok alanda meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Bu kapsamda birçok ilde ormanlara girişler yasaklandı. Peki, yasaklar hangi illeri kapsıyor? Yasakların detayları neler? İşte son dakika haberinin detayları...

GÜMÜŞHANE'DE YASAK GELDİ

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Mustafa Pala'nın imzasıyla yayımlanan kararda, orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesinin Anayasal bir yükümlülük olmakla beraber aynı zamanda ekolojik dengenin muhafazası açısından insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu kaydedildi.