Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Mavi Vatan'da umduğunu bulamayanlar Yeşil Vatan'a döndüler!

OLAYIN PERDE ARKASINDA KİMLER VAR?



Bu millet bahsettiğim coğrafyada yaraları sarmasını da buna yol açanlara bilir hesap sormasını da bilir. Her ne kadar biz PKK'yı ön plana çıkarmış olsak da FETÖ'yü de işin içinde değerlendirmek lazımdır. Gün içinde karşılaştığım soru şu oldu; "Eylemleri neden herhangi bir örgüt üslenmedi? diye. Türk milleti bir kere eylemi üslenecek örgütü hayvandan daha aşağılık bir noktaya getirir. Bunu kimse affedemez, bu yapılanın bir izahı yok.





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