Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Gün birlik olma günü. Yanan ormanlarımız yerine daha çok ağaç dikecek, bu ülkenin dört bir yanını yemyeşil yapacağız. Karanlık emelleri uğruna dünyanın geleceğini yok etmek için çalışanlara izin vermeyecek, ilk etapta 5 bin fidan ile biz de destekte bulunacağız."