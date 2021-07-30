30 Temmuz 2021, Cuma
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Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı
SON DAKİKA | Türkiye genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde 22 ilimizde toplam 71 orman yangını meydana geldi. Orman yangınlarının 57'si kontrol altına alınırken, ağaçlarımız yok oldu. 3 uçak, 9 İHA, 38 helikopter, 680 arazöz ve su tankeri ile 4 bin personelin cansiparene mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin yüreğini kavuran orman yangınları tüm ülkeyi birbirine kenetledi. Ormanlara ağaç dikilmesi için kampanya başladı. Aralarında siyasiler, belediyeler, sanatçılar, sporcular ve sanatçıların da olduğu birçok kişi ve kurum ormanlarımızda ağaç dikilmesine yönelik kampanyaya destek verdi. İşte büyük kampanyaya destek veren isimler…
Giriş Tarihi: 30.07.2021 18:25
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