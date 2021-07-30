30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

SON DAKİKA | Türkiye genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde 22 ilimizde toplam 71 orman yangını meydana geldi. Orman yangınlarının 57'si kontrol altına alınırken, ağaçlarımız yok oldu. 3 uçak, 9 İHA, 38 helikopter, 680 arazöz ve su tankeri ile 4 bin personelin cansiparene mücadelesi sürüyor. Türkiye'nin yüreğini kavuran orman yangınları tüm ülkeyi birbirine kenetledi. Ormanlara ağaç dikilmesi için kampanya başladı. Aralarında siyasiler, belediyeler, sanatçılar, sporcular ve sanatçıların da olduğu birçok kişi ve kurum ormanlarımızda ağaç dikilmesine yönelik kampanyaya destek verdi. İşte büyük kampanyaya destek veren isimler…

Sabah
Giriş Tarihi: 30.07.2021 18:25
  • 1
  • 42
Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Türkiye genelinde meydana gelen yangınlara karşı ağaç dikme kampanyası başlatıldı. Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bu harekete siyasiler, ünlü isimler ve toplumun her kesiminden vatandaş destek veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 42
Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Gün birlik olma günü. Yanan ormanlarımız yerine daha çok ağaç dikecek, bu ülkenin dört bir yanını yemyeşil yapacağız. Karanlık emelleri uğruna dünyanın geleceğini yok etmek için çalışanlara izin vermeyecek, ilk etapta 5 bin fidan ile biz de destekte bulunacağız."

  • 3
  • 42
Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: "Bu cennet vatan bizim. Şimdi ormanlarımızı yeniden yeşertmek için bir olma, ülkemizin akciğerlerine can olma vakti! Bayrampaşa Belediyesi olarak biz de varız, fidan kampanyasına 5 Bin fidan bağışında bulunuyoruz."

  • 4
  • 42
Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Adana Demirspor: "Adana Demirspor Kulübü olarak 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacağımız hazırlık maçından itibaren, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere sezon boyunca atacağımız her gol için 1.000 fidan bağışı yapacağımız kampanyamızı 10 bin fidan bağışı ile başlatıyoruz."

  • 5
  • 42
Türkiye yangına karşı tek yürek: Ünlü isimler de destek veriyor! Ormanlara ağaç dikilmesi için büyük kampanya başladı

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: "Manavgat ve diğer yerlerde meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 5 bin adet fidan desteğine hazırız. Ormanlarımız için birlik olma vakti."