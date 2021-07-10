Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu'dan Başkan Erdoğan'a: "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz"

SENİN SAYENDE BU GÜCÜ BULUYORUZ

Türkan Mutlu, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

The President visited the mothers of Diyarbakır, who have been protesting for 689 days to see their children again.



Behind the headlines, there are real people and real pain.



We urge everyone, who has an opinion about the PKK, to meet those brave women in person. pic.twitter.com/HCTBJXGsdT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2021

SEN 8 SENEDİR BENİM EVLADIMI ELİMDEN ALMIŞSIN

Kızı Ceylan'ın acısını 8 senedir yaşadığını belirten Mutlu, "Bir HDP milletvekili diyor ki 'Diyarbakır annelerininki timsah gözyaşı.' Allah aşkına burada hangi anne çocuğu için timsah gözyaşı döküyor? Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın. Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu, bana söylemiyorsun. Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok. Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi?" diye konuştu.