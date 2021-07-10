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Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu'dan Başkan Erdoğan'a: "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz"

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu'dan Başkan Erdoğan'a: Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır annelerini ziyareti esnasında kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile olan sohbetini sosyal medya hesabından paylaştı. Türkan Mutlu, Başkan Erdoğan ile olan sohbetinde "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde, "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaretinde kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile sohbet ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SENİN SAYENDE BU GÜCÜ BULUYORUZ

Türkan Mutlu, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

SEN 8 SENEDİR BENİM EVLADIMI ELİMDEN ALMIŞSIN

Kızı Ceylan'ın acısını 8 senedir yaşadığını belirten Mutlu, "Bir HDP milletvekili diyor ki 'Diyarbakır annelerininki timsah gözyaşı.' Allah aşkına burada hangi anne çocuğu için timsah gözyaşı döküyor? Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın. Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu, bana söylemiyorsun. Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok. Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi?" diye konuştu.

"KIZIM İÇİN 8 SENEDİR PKK VE HDP İLE MÜCADELE EDİYORUM"

Diyarbakır'da 2 senedir eylem yaptıklarını ancak 7 senedir Diyarbakır'a geldiğini belirten Mutlu, sağlığının olumsuz etkilendiğini, ayakta en fazla 10 dakika durabildiğini söyledi.

Mutlu, "Ben kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum. Ben tek başıma dağa kadar gittim. Çocuğumu bir dakika görmek için bile bana annelik hakkımı tanımadılar. Benim Ceylan'ım ceylan gibiydi. Onu ve bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar." dedi.

ALTUN: "BU YÜREKLİ KADINLARLA HERKES TANIŞMALI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız, çocuklarını yeniden görmek için 689 gündür protesto düzenleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Manşetlerin ardında gerçek insanlar ve gerçek acılar var. Terör örgütü PKK hakkında görüş beyan eden herkesin bu yürekli kadınlarla tanışması gerekir." mesajına yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİYARBAKIR ANNELERİ'NE ZİYARET
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