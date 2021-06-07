Son dakika: İşte Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtaracak plan! Başkan Erdoğan talimat vermişti
Son dakika haberine göre; Marmara bölgesinde yürek sızlatan müsilaj tablosu sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan toplantının ardından deniz salyası (müsilaj) için alınan kararları açıkladı. İşte Marmara Denizi'ni kurtacak plan.
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile mücadele eylem planını açıklamak için Kocaeli'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Gemisi Bilim-2'yi ziyaret etti. Arından İzmit Körfezi'nde temizleme çalışmalarında bulunan deniz süpürgelerini inceledi.
Bakan Kurum son dakika kararlarını açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:
NUMUNELER ALINDI
Sahadaki 300 kişilik ekibimizle 91 ayrı noktadan numune aldık. Bilim-2 Araştırma Gemisi'nde analiz edilecek. Sahadan aldığımız veriler ile deniz salyasıyla mücadele sürecimizi yürütüyoruz.
YOL HARİTASI GELECEĞİNİ KURTARACAĞIZ
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Marmara'mızı ve Boğaz'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Haliç'te ne yapıldıysa, 25 milyon kişinin yaşadığı Marmara için, 80 milyon için çalışarak burada da yapacağız. 700 e yakın kişinin katılımı ile araştırmalar, toplantılar yapldı. Fikirler alındı. Hazırladığımızı afet yönetim planı çerçevesinde, Marmara'mızı koruyacağız. Çalışmalar ile Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalarda bulunacağız.
TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ
Ülkemizde bulunan göller, denizler, ormanlar bizim. Onları korumak ve temizlemek için gereken tüm adımları atacağız.
Bu konunun çözülmesi için, kurumlarımıza verilmesi gereken tüm desteği vereceğiz. Belediyelerimize bu konuda teknik ve maddi destek verilecek.
DİJİTAL MARMARA
Bilim insanları, valiler, belediye başkanları ve STK'ların olduğu bir ortamda çözüm önerilerini tartışacağız. Çalışmalarımızı katılımcı, şefaf şekilde vatandaşları bilgilendirerek gerçekleştireceğiz. Bu işte herkes elini taşın altına koymalı. Bugüne kadar Marmara'da katı atıktan sanayi yatırımlarına, bu alanın izlenmesi ve korunması için bütün adımlar atıldı. Şimdi Marmara denizinin dijital ikizini oluşturacağız. Sürekli olarak, gemi kaynaklı kirlilikten karasal kirliliğe kadar her şeyin takibi yapılacak.
22 ADIMDA KURTARMA HAREKÂTI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de bölge valileri ve belediye başkanlarıyla yapılan MArmara Denizi Acil Elyem Planı toplantının ardından mücadele eylem planını açıkladı. Alınan 22 son dakika kararı şöyle:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.
Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içinde hazırlanacak.
Marmara Denizi koruma alanı olacak, biyolojik çeşitlilik korunacak.
Acil müdahale kapsamında yarından itibaren 7/24 esasıyla, Türkiye'nin en büyük deniz temizliğine başlanacak.
Atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
Atık su arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ayda güncellenecek.
Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı artırılacak.
Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.
Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.
Gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içinde düzenleme yapılacak.
Tersanelerde temiz üretim yaygınlaştırılacak.
Alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek.
Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içinde hazırlanacak.
İyi tarım, organik tarım ile basınçlı ve damlama sulama yaygınlaştırılacak.
Havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecek.
Zeytin karasuyu ve peynir altı suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, teknolojik dönüşümler sağlanacak.
Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı azaltılacak.
Hayalet ağlar 1 yıl içinde temizlenecek.
Balıkçılığın ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.
Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacak.
Vatandaşlar bilinçlendirilecek.
Soğutma suları ve termal tesislerdeki sıcak suların azaltılması için tedbirler alınacak.
DENİZ SALYASINA BARİYER ÇEKİLDİ
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj Anadolu Yakası'nda Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ile Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilinde yoğun olarak görülmeye başladı. Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı.
Ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti. Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.
YÖK, DENİZ SALYASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Diğer yandan Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), önümüzdeki hafta önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Marmara Denizindeki müsilaj sorununu çözmek için ünivcersitelerde yapılan bilimsel çalışmalar ele alınarak acil önlemler tespit edilecek.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını destekleyeceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...