Son dakika: İşte Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtaracak plan! Başkan Erdoğan talimat vermişti

YÖK, DENİZ SALYASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), önümüzdeki hafta önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Marmara Denizindeki müsilaj sorununu çözmek için ünivcersitelerde yapılan bilimsel çalışmalar ele alınarak acil önlemler tespit edilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını destekleyeceğiz" dedi.