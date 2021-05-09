Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, "O yüzden biz de avlanamıyoruz. Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Ben daha çok tekne üzerinde olduğumdan, dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor." dedi.