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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını da tehdit ediyor. Salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, "Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü" ifadelerini kullandı. Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise, "Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 09.05.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 15:25
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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

İstanbul'un birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı.

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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

Salyaların oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.

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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, yaptığı açıklamada, bu durumun kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi.

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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

Yelkenkaya, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını belirterek, "O yüzden biz de avlanamıyoruz. Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Ben daha çok tekne üzerinde olduğumdan, dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor." dedi.

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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!

Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise liman ve denizin yüzeyinde görülen salyaların, deniz tabanında 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti.