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Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor! Denizin dibi de kaplanıyor!
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını da tehdit ediyor. Salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, "Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü" ifadelerini kullandı. Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise, "Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 15:25Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 15:25