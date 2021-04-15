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İstanbul'da yine ortaya çıktı! Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi | Müsilaj nedir?

'da sahilini saran deniz salyası çevre sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, deniz salyasının neden olduğu kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Nefes almaktan güçlük çektiğini dile getiren vatandaşlardan , "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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İstanbul'da yine ortaya çıktı! Kartal Sahili'nde deniz salyası endişesi | Müsilaj nedir?

'un ilçesinde üç gündür fark edilen deniz salyası (müsilaj), çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu.

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?
Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi.

Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden , "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.

Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen ise, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.

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