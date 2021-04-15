İstanbul'da yine ortaya çıktı! Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi | Müsilaj nedir?
İstanbul'da Kartal sahilini saran deniz salyası çevre sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, deniz salyasının neden olduğu kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Nefes almaktan güçlük çektiğini dile getiren vatandaşlardan Hakan Akbaş, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor" dedi.
YAŞAM DHA
MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?
Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi.
Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.
Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş ise, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.
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