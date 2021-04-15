İstanbul'da yine ortaya çıktı! Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi | Müsilaj nedir?

Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.