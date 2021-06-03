Son dakika: Deniz salyasına (müsilaj) karşı acil eylem planı! Bakan Kurum: Pazar günü milletimizle paylaşacağız

Denizde bitkisel canlılar olan fitoplanktonların aşırı çoğalmasından kaynaklanan deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj, deniz dibinde ciddi hasarlara yol açıyor, deniz ekolojisine zarar veriyor ve koku oluşumuna neden oluyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan bu sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar birlikte hareket ederek ortak eylem planı geliştirecek.

Bu kapsamda ilk olarak yarın Bakanlık ve MBB'nin iş birliğiyle "Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" başlıklı çevrim içi çalıştay düzenlenecek.

Çalıştayda Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atık su yükü ve projeksiyonlar, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere çevre yönetiminin sektörel etkileri, tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konuları ele alınacak.