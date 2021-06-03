Son dakika: Deniz salyasına (müsilaj) karşı acil eylem planı! Bakan Kurum: Pazar günü milletimizle paylaşacağız
Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, deniz dibini de etkilemeye başladı. Deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaşan müsilaj, su altı canlıların yaşamlarını da tehdit eder hale geldi. İstanbul'un birçok kıyısında beyaz bir tabaka halinde biriken salyalar, deniz tabanında ve açıklarda da yoğunlaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyalarına karşı acil eylem planı hazırlandığını belirterek, "Pazar günü atacağımız adımları milletimizle paylaşacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri'nde konuştu.
Bakan Kurum, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili şunları söyledi:
"Müsilajın sebebi sıcaklık artışı, kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle su hareketliliğinin azalması. Burada önemli olan şu; kirliliğe sebebiyet veren sanayi tesisi, atıksu arıtma tesisi sayı ve kalitesinin artırılması. Geleceğe yönelik tesislerin kalitesine ilişkin projelerin takipçisiyiz, pazar günü atacağımız adımları milletimizle paylaşacağız. Acil eylem planı hazırlıyoruz."
HAREKETE GEÇİLDİ
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu çözmek için hazırlanacak eylem planı için tüm paydaşlar 3 gün sürecek bir çalışma yapacak.
Denizde bitkisel canlılar olan fitoplanktonların aşırı çoğalmasından kaynaklanan deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj, deniz dibinde ciddi hasarlara yol açıyor, deniz ekolojisine zarar veriyor ve koku oluşumuna neden oluyor.
Marmara Denizi'nde yaşanan bu sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar birlikte hareket ederek ortak eylem planı geliştirecek.
Bu kapsamda ilk olarak yarın Bakanlık ve MBB'nin iş birliğiyle "Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" başlıklı çevrim içi çalıştay düzenlenecek.
Çalıştayda Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atık su yükü ve projeksiyonlar, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere çevre yönetiminin sektörel etkileri, tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konuları ele alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ve MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda, Marmara Denizi'nde mevcut çevresel durum akademisyenler tarafından değerlendirilecek.
"Marmara Denizi'nde Çevre Yönetiminin Sektörel Etkileri: Su Ürünleri" konulu panelin ardından "Kentsel ve Endüstriyel Atık Su Yükünü Sıfırlamak", "Tarımsal Kirliliği Azaltmak: Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektör Değerlendirmesi", "Gemilerden Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü: Turizm Sektörüne Etkileri" başlıklı eş zamanlı üç çalıştay düzenlenecek.
BAKAN KURUM DENİZ UÇAĞIYLA İNCELEME YAPACAK
Büyükakın'ın ev sahipliğinde Kocaeli'de cumartesi yapılacak, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün illerden su ve atık idaresi yetkilileri ve belediye temsilcilerinin katılacağı toplantıda, çalıştayın sonuçları değerlendirilecek, çözüm önerileri üretilecek.
Pazar günü ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, bakanların ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantıda, "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"na son hali verilecek ve plan kamuoyuna açıklanacak.
Bakan Kurum ile Büyükakın, pazar günü toplantı öncesi Marmara Denizi'nde deniz uçağıyla inceleme yapacak.
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