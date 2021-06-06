Marmara'da müsilaj nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Marmara’da yaşanan müsilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Bakan Kurum, "91 noktadan numuneler alındı ve incelemeler sürüyor. Afet yönetimi planıyla Marmara'yı koruyacağız. Gereken adımları atıp Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtaracağız. Hem kısa hem uzun vadeli yatırımlar yapılacak." ifadelerini kullandı.
Marmara'da yaşanan musilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuya dair önemli açıklamalar geldi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"91 noktadan numuneler alındı ve incelemeler sürüyor. Afet yönetimi planıyla Marmara'yı koruyacağız. Gereken adımları atıp Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtaracağız. Hem kısa hem uzun vadeli yatırımlar yapılacak.
Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz. Marmaramızı koruma altına alacağız. Yapılması gereken tüm adımları atacağız. Afet Yönetim Planı çerçevesinde Marmara koruma altına alınacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız."
Müsilaj problemiyle ilgili çalışmalarımızı yerinde görmek çözüm önerilerine ilişkin çalışmalarımızı yapmak üzere Kocaeli'ne geldik. Marmara belediyeleri bünyesinde bir toplantı düzenleyeceğiz. Öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla denizlerimiz için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var.
Bu faaliyetler kapsamında müsilaja mesaimizi vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Hem deniz yüzeyinde çalışmalarımızı yürüttük. 91 ayrı noktadan numuneler aldık. Gemimiz her türlü numuneyi alan ve çıkaran kabiliyette.
Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde sürecimizi yürütüyoruz. Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı belediyelerimiz, valililerimiz, Marmara kıyısındaki STK'lar ve sanayi kuruluşlarımızla eylem planları çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Çevre Günü'nde açıkladı. Marmara'mız için adımlarımızı atacağız. Kaderine terk etmeyeceğiz. Bu noktada kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz.
700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız. İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. Bu eylem planlarımızın çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanımızın çevre hassasiyeti çok yüksek, çok şanslıyız. Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz. 7 gün 24 saat çalışmalarımızı göreceksiniz."
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