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Marmara’da müsilaj kabusu! Marmara Denizi ölüyor mu? Uzmanlar uyardı: Sakın yemeyin, felç bırakıyor

'nın neredeyse tamamında mart ayından bu yana artarak devam eden ve deniz altı ekosistemini olumsuz etkileyen deniz salyası kabusu yaşanıyor. Peki ölüyor mu? Ne tür önlemler alınmalı? Ne zaman düzelecek? Tüm gelişmeleri canlı yayına katılan sualtı görüntü yönetmeni değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Marmara’da müsilaj kabusu! Marmara Denizi ölüyor mu? Uzmanlar uyardı: Sakın yemeyin, felç bırakıyor

Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın açıklamaları:

"Balık yeme konusuna bilim insanlarının cevap vermesi daha doğru. Müsilaj bir toksin madde salgılıyor.

Midye hareket etmeyen bir canlı ve bu suyu süzüyor. Bu toksin midyeye zarar vermiyor ancak midyeyi yiyen insanlarda felç vakaları görüldüğü kanıtlanmıştır.

Bu aşamada özellikle mideye yenilmemeli. Balıklar konusunda bir araştırma yapılmış değil ama toksin bir madde salgılanıyor ve balıkları etkileme durumu da söz konusu.

Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'i denizden geliyor. Bunun için bizim denize bir borcumuz var.

Hem bize oksijen versin hem balık versin hem de biz de pisliğimizi oraya bırakalım bu denize karşı yapılan bir haksızlıktır.

Şu an deniz yüzeyinde görülenler sadece ölü tabaka. Bunların canlı yaşayan kısımları şu an denizin içinde bulunuyor.

Ölü tabakanın alta çökmesiyle asıl tehlike başlıyor. Aşağı indiği zaman bakteriyel bir parçalanma yaşıyor. Sonrasında ortamdaki oksijeni tüketiyorlar.

İşte o zaman buradaki canlıların çoğu yok olacak. Esas tehlike bundan sonra yaşanacak. Yüzeydekileri toplamak güzel fikir ama esas tehlike dibe çöktükten sonra başlıyor.

Tesislerin aktif çalışması ve arıtma sistemlerinin düzeltilmesi ve belediyelerin üstüne düşeni yapmasıyla birlikte burada oluşan tabakanın tamamen temizlenmesi 5-6 yıl içinde gerçekleşir. 'den gelen akıntılar da burayı temizlemede önemli rol oynayacaktır."

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