Marmara’da müsilaj kabusu! Marmara Denizi ölüyor mu? Uzmanlar uyardı: Sakın yemeyin, felç bırakıyor
Marmara'nın neredeyse tamamında mart ayından bu yana artarak devam eden ve deniz altı ekosistemini olumsuz etkileyen deniz salyası kabusu yaşanıyor. Peki Marmara Denizi ölüyor mu? Ne tür önlemler alınmalı? Ne zaman düzelecek? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan değerlendirdi.
Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın açıklamaları:
"Balık yeme konusuna bilim insanlarının cevap vermesi daha doğru. Müsilaj bir toksin madde salgılıyor.
Midye hareket etmeyen bir canlı ve bu suyu süzüyor. Bu toksin midyeye zarar vermiyor ancak midyeyi yiyen insanlarda felç vakaları görüldüğü kanıtlanmıştır.
Bu aşamada özellikle mideye yenilmemeli. Balıklar konusunda bir araştırma yapılmış değil ama toksin bir madde salgılanıyor ve balıkları etkileme durumu da söz konusu.
Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'i denizden geliyor. Bunun için bizim denize bir borcumuz var.
Hem bize oksijen versin hem balık versin hem de biz de pisliğimizi oraya bırakalım bu denize karşı yapılan bir haksızlıktır.
Şu an deniz yüzeyinde görülenler sadece ölü tabaka. Bunların canlı yaşayan kısımları şu an denizin içinde bulunuyor.
Ölü tabakanın alta çökmesiyle asıl tehlike başlıyor. Aşağı indiği zaman bakteriyel bir parçalanma yaşıyor. Sonrasında ortamdaki oksijeni tüketiyorlar.
İşte o zaman buradaki canlıların çoğu yok olacak. Esas tehlike bundan sonra yaşanacak. Yüzeydekileri toplamak güzel fikir ama esas tehlike dibe çöktükten sonra başlıyor.
Tesislerin aktif çalışması ve arıtma sistemlerinin düzeltilmesi ve belediyelerin üstüne düşeni yapmasıyla birlikte burada oluşan tabakanın tamamen temizlenmesi 5-6 yıl içinde gerçekleşir. Karadeniz'den gelen akıntılar da burayı temizlemede önemli rol oynayacaktır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hesaplarınızı kontrol edin! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...
- Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!
- LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...
- 9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...
- Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...
- Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...
- Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- Ve belli oldu! Borcu olanları yakından ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...
- Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...
- Kampanyalar mest etti! Talep olunca, büyük indirim geldi! Opel, Fiat, Renault, Hyundai, Peugeot...