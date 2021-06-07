07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, merkez ilçe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Cudi'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devam eden Eren 13 Operasyonu kapsamında; Şırnak merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA