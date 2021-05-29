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Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) felaketi! Uzmanlar harekete geçti: Durdurun! Bu kez çok farklı

Son dakika haberine göre Denizi’nde bir çevre felaketine dönüşen sorununu çözmek için bilim insanları, tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için Marmara’ya açıldı. 'ndeki geniş bir alandan aldıkları örnekleri inceleyeceklerini söyleyen Dr. Sibel Zeki, "20 yıl önceki yoğunluktan çok farklı. Çok daha yoğun ve etki gücü yüksek. Denizin üzerini kapladığı gibi derinlere de etkisini gösteriyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj deniz salyası felaketi! Uzmanlar harekete geçti: Durdurun! Bu kez çok farklı

Denizi'ni boğan müsilajı () incelemek üzere araştırma gemisi R/V Alemdar ile 'ya açılan bilim insanları, 20 yıl öncekinden çok farklı kendisini yenileyen bir istilası yaşandığını belirtti.

Milliyet'in haberine göre 'ne bir çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu çözmek için bilim insanlarının çalışmaları sürüyor.

'nde görevli bilim insanları tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için 'nin en eski araştırma gemisi R/V Alemdar ile Doğu Marmara'ya açıldı.

6 BİLİM KADINI GEMİDE
Enstitüde görevli deniz biyoloğu Dr. Öğretim Üyesi Sibel Zeki'nin liderliğinde, Doç. Dr. , Dr. Öğretim üyesi , Dr. Öğretim üyesi , Araştırma Görevlileri , ve 'dan oluşan bilim ekibi, 64 metre boyundaki R/V Alemdar ile 'ni taradı.

limanından yola çıktıkları anlardan itibaren müsilajla karşılaştıklarını söyleyen Dr. Sibel Zeki, 'nın arkasından geçerken karşılaştıkları manzara ile şaşırdıklarını söyledi.

Dr. Sibel Zeki, Ocak ayından beri etkisini sürdüren müsilaj yoğunluğun 'nda had safhaya ulaştığını ve deniz ekosistemi için çok önemli habitatları barındıran Adalar'ın dibine çöktüğünü belirlediklerini söyledi.

İzmit Körfezi'ndeki geniş bir alandan aldıkları örnekleri inceleyeceklerini söyleyen Dr. Sibel Zeki, "20 yıl önceki yoğunluktan çok farklı. Çok daha yoğun ve etki gücü yüksek. Denizin üzerini kapladığı gibi derinlere de etkisini gösteriyor." dedi.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, ilk sonuçların bile kendilerini tedirgin ettiğini ve bu yıl etkili olan müsilajın yüzeyden dibe kadar aynı yoğunlukta ilerlediğini söyledi.


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