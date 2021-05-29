Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) felaketi! Uzmanlar harekete geçti: Durdurun! Bu kez çok farklı

Milliyet'in haberine göre Marmara Denizi'ne bir çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu çözmek için bilim insanlarının çalışmaları sürüyor.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde görevli bilim insanları tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için Türkiye'nin en eski araştırma gemisi R/V Alemdar ile Doğu Marmara'ya açıldı.