Son dakika: Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) felaketi! Uzmanlar harekete geçti: Durdurun! Bu kez çok farklı
Son dakika haberine göre Marmara Denizi’nde bir çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu çözmek için bilim insanları, tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için Marmara’ya açıldı. İzmit Körfezi'ndeki geniş bir alandan aldıkları örnekleri inceleyeceklerini söyleyen Dr. Sibel Zeki, "20 yıl önceki yoğunluktan çok farklı. Çok daha yoğun ve etki gücü yüksek. Denizin üzerini kapladığı gibi derinlere de etkisini gösteriyor." dedi.
Marmara Denizi'ni boğan müsilajı (deniz salyası) incelemek üzere araştırma gemisi R/V Alemdar ile Doğu Marmara'ya açılan bilim insanları, 20 yıl öncekinden çok farklı kendisini yenileyen bir müsilaj istilası yaşandığını belirtti.
Milliyet'in haberine göre Marmara Denizi'ne bir çevre felaketine dönüşen müsilaj sorununu çözmek için bilim insanlarının çalışmaları sürüyor.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde görevli bilim insanları tehdidi yerinde görmek ve bilimsel inceleme yapmak için Türkiye'nin en eski araştırma gemisi R/V Alemdar ile Doğu Marmara'ya açıldı.
6 BİLİM KADINI GEMİDE
Enstitüde görevli deniz biyoloğu Dr. Öğretim Üyesi Sibel Zeki'nin liderliğinde, Doç. Dr. Hüsne Altıok, Dr. Öğretim üyesi Tuba Ünsal, Dr. Öğretim üyesi Güzün Gül, Araştırma Görevlileri İrşad Bayırhan, Yaprak Gürkan ve Dalida Belikoğlu'dan oluşan bilim ekibi, 64 metre boyundaki R/V Alemdar ile İzmit Körfezi'ni taradı.
Haydarpaşa limanından yola çıktıkları anlardan itibaren müsilajla karşılaştıklarını söyleyen Dr. Sibel Zeki, Prens Adaları'nın arkasından geçerken karşılaştıkları manzara ile şaşırdıklarını söyledi.
Dr. Sibel Zeki, Ocak ayından beri etkisini sürdüren müsilaj yoğunluğun Sedef Adası'nda had safhaya ulaştığını ve deniz ekosistemi için çok önemli habitatları barındıran Adalar'ın dibine çöktüğünü belirlediklerini söyledi.
İzmit Körfezi'ndeki geniş bir alandan aldıkları örnekleri inceleyeceklerini söyleyen Dr. Sibel Zeki, "20 yıl önceki yoğunluktan çok farklı. Çok daha yoğun ve etki gücü yüksek. Denizin üzerini kapladığı gibi derinlere de etkisini gösteriyor." dedi.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, ilk sonuçların bile kendilerini tedirgin ettiğini ve bu yıl etkili olan müsilajın yüzeyden dibe kadar aynı yoğunlukta ilerlediğini söyledi.
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