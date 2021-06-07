Son dakika: Vatandaş bilinçlendi! Aşı talebi 4 katına çıktı





KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. KERAMETTİN KURT:

Randevuya icabet etme oranı yüzde 100'e çıktı. Bu hızla yaz ortasında 20 yaş üstünü aşılamaya başlarız. Vatandaş artık aşıya dört elle sarılıyor



SABAH'a konuşan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar, "1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılama çalışmaları eskiye göre çok fazla arttı. Aşı tedarikimiz de arttı ve bu kadar sürede aşıya olan talep 4 katına çıktıysa bu talep daha da artacak gibi duruyor. Şu an 3 bin 800 kişi için randevu açıyoruz ama bunu 8-10 bine de çıkarabiliriz, buna da hazırız" dedi.