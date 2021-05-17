A Haber ekibi müsilaj için suya daldı

Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen musilaj kabusu etkisini bu yıl artırarak sürdürüyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de suyun altına bir dalış gerçekleştirdi ve yaşanan tehlikenin boyutunu sizler için görüntüledi.

Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası devam ediyor. A Haber ekibi Kadıköy sahilinde su altına daldı ve yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Denizi esir alan musilaj su altında işte böyle görüntülendi.