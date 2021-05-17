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A Haber ekibi müsilaj için suya daldı

A Haber
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Giriş: 17.05.2021 09:14
Güncelleme:17.05.2021 09:22
Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen musilaj kabusu etkisini bu yıl artırarak sürdürüyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik de suyun altına bir dalış gerçekleştirdi ve yaşanan tehlikenin boyutunu sizler için görüntüledi.

Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası devam ediyor. A Haber ekibi Kadıköy sahilinde su altına daldı ve yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Denizi esir alan musilaj su altında işte böyle görüntülendi.

Deniz salyası İstanbula yapışıp kaldı! DENİZ SALYASI İSTANBUL'A YAPIŞIP KALDI!

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