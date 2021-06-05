Marmara'da deniz salyası (müsilaj) tehlikesi! Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

Yürüyüş yollarımızla, bisiklet yollarımızla ve gürültü bariyerlerimizle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometre yürüyüş ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri hedefimiz var. Bunun örneklerini tüm Türkiye'de yaptık. Vatandaşımızın sağlığını, mutluluğunu ve huzurunu ilgilendiren çevre ve doğa projeleri yürütüyoruz.