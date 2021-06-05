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Marmara'da deniz salyası (müsilaj) tehlikesi! Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

'nde deniz salyası tehlikesi konuşuluyor. Öte yandan bugün 10 yeni millet bahçesi açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı gündeme dair ’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum müsilaj tehlikesi ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'te ne yaptıysak, Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Marmara'da deniz salyası müsilaj tehlikesi! Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

'nde deniz salyası tehlikesi konuşuluyor. Öte yandan bugün 10 yeni millet bahçesi açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı gündeme dair 'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "19 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilde çevre yatırımı yapıldı. Bu konuda şanslıyız çevreye sevdalı bir liderimiz var." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Emine Erdoğan hanımefendi her türlü çevre projelerini himayelerine almaya ve destek olmaya çalışıyor. Bugün çevre bilincini artırmak ve yaptığımız projeleri milletimizin hizmetine sunmak için 7 bölgede etkinliğimiz var.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terk etmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 10 yeni millet bahçesi açılışını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 81 ilimize 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmak. Bu çalışmalar kapsamında şu an 56 milyon metrekareye ulaştık. Kişi başı yeşil alan miktarını artıracağız.

Bunun dışında atık su arıtma tesislerimiz ve düzenli depolama tesislerimiz ile ilgili açılışlarımız olacak. Van ve Niğde'de tesislerimizi açacağız. Korunan alanlarımızı artırıyoruz.

Yürüyüş yollarımızla, bisiklet yollarımızla ve gürültü bariyerlerimizle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. 3 bin kilometre bisiklet, 3 bin kilometre yürüyüş ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri hedefimiz var. Bunun örneklerini tüm Türkiye'de yaptık. Vatandaşımızın sağlığını, mutluluğunu ve huzurunu ilgilendiren çevre ve doğa projeleri yürütüyoruz.

Denizlerimizi korumak adına çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında Haliç'te çok önemli bir projeye imza attı. Yanında bile yürünemeyen Haliç tertemiz bir hale geldi. Müsilaj konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Haliç'te ne yaptıysak Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız.

Marmara Denizi kesinlikle kaderine terk edilmeyecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada düz 650 tane bilim adamımız konferansımıza katıldı. Alınması gereken tedbirleri burada istişare ettik.

Bakanlığımızdan 300 kişilik ekip Marmara Denizi'nde ne kadar atık su tesisi varsa ne kadar dere ve göl varsa buradan numuneler almak suretiyle denetimlerimizi yaptık. Kirliliğin nedeni araştırıyoruz. 2002 yılına baktığınız zaman nüfusumuzun yüzde 35'ine hizmet veren atık 145 veren atık su tesisi vardı. 2021 yılında 1149 tane arıtma tesisi ile nüfusumuzun yüzde 89'una hizmet veriyoruz.

Eylem planımız bu çerçevede olacak. Müsilaja neden olan sebeplere baktığınızda 3 ana sebepten kaynaklanıyor. Denizdeki kirlilik ve bu da evsel atıklardan kaynaklanıyor. Atık sus tesisleri konusu var. Deniz suyu sıcaklığı arttı ve iklim değişikliği konusu var. Bu noktada belediyelere verilmesi gereken desteği vereceğiz."

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