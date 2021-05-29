Son dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a yeni bir güzellik katacağına inandığı, şehrin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izledikleri Çamlıca Verici Tesisi'ni resmen hizmete açmak üzere bir arada olduklarını belirtti.

Erdoğan, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlı Kulesi'nin ülkeye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

"Bizi sevindiren mutlu kılan şu, Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik, tabii büyük Çamlıca Camii'nin bitmesiyle birlikte de caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Oradaki o metal kuleler adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı." diyen Erdoğan, bu kirliliği ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, "Acaba bunları ara ara mı kaldırsak, yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak, bunları da hep düşündük. Sonunda dedik ki 'Biz yapacağımız kulemize inşallah bunları yerleştirebilir miyiz? Yerleştiririz. 100 kadar olur mu? Olur ve o ilk adımı attığımız anda Binali Bey'le bunların üzerinde o zaman çok çalıştık." diye konuştu.