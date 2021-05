Son dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TÜM ÖMRÜMÜZÜ İSTANBUL'A HADİM OLMAK İÇİN HARCADIK

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da şehre yapılan her yatırımı, getirilen her hizmeti adım adım takip ettiğini, her projenin bizzat içinde yer aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim, ekranları başına bizi izleyenler çok zor. Anlamıyorlar. Halbuki mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor? Mesela geçtiğimiz günlerde sonradan ilave edilen kısım hariç son etabını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul'da yapılan sanayi, ticaret, finans, turizm, kültür, sanat, spor yatırımları sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin, her hizmetin olumlu etkisi dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u şöyle kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, gördüğünüz eksiklikler karşısında da kalbiniz sıkışmıyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Semalarımızı beş vakit süsleyen ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa, Boğaz'dan esen rüzgarlara kendinizi bırakıp hülyalara dalmıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz? Aynen böyle. Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. Çay simidiyle balık ekmeğiyle kestanesiyle lokmasıyla turşusuyla mısırıyla tavuklu pilavıyla sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir."