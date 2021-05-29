Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu

Çamlıca Kulesi ne işe yarar | İstanbul'un yeni simgelerinden Çamlıca Kulesi, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi yapısıyla, dünyaya örnek bir çevre projesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi" dedi.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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