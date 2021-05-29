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Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu

Çamlıca Kulesi ne işe yarar | İstanbul'un yeni simgelerinden Çamlıca Kulesi, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak. 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi yapısıyla, dünyaya örnek bir çevre projesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi" dedi.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:39
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Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu
Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu
Kulenin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı.
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Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu
221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor.
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Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu
Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı.
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Çamlıca Kulesi özellikleri | İstanbul'un yeni simgesi dünyaya örnek oldu

ESKİ ANTENLER SÖKÜLDÜ

Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü.