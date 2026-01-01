İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı
AFP’nin haberine göre, İsviçre’nin güneybatısındaki Wallis (Valais) kantonunda bulunan lüks Alp kayak merkezi Crans-Montana’da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsviçre polisi, Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, lüks Alp kayak merkezi Crans-Montana'da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsviçre'nin güneybatısındaki Wallis (Valais) kantonu polis sözcüsü Gaetan Lathion, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler var" dedi.
MÜDAHALE HALEN SÜRÜYOR
Lathion, patlamanın yılbaşı kutlamaları sırasında, turistler arasında popüler olan Le Constellation adlı barda, yerel saatle 01.30 sularında (TSİ 00.30 GMT) gerçekleştiğini söyledi.
İsviçre medyasında yayımlanan görüntülerde, bir binanın alevler içinde olduğu ve olay yerinde acil müdahale ekiplerinin bulunduğu görüldü.
Yetkililer, "Müdahale hâlen sürüyor" açıklamasında bulundu.
