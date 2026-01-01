İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsviçre polisi, Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, lüks Alp kayak merkezi Crans-Montana'da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsviçre'nin güneybatısındaki Wallis (Valais) kantonu polis sözcüsü Gaetan Lathion, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler var" dedi.