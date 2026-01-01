01 Ocak 2026, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 09:03 Güncelleme: 01.01.2026 09:28
İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı

AFP’nin haberine göre, İsviçre’nin güneybatısındaki Wallis (Valais) kantonunda bulunan lüks Alp kayak merkezi Crans-Montana’da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsviçre polisi, Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, lüks Alp kayak merkezi Crans-Montana'da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsviçre'nin güneybatısındaki Wallis (Valais) kantonu polis sözcüsü Gaetan Lathion, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler var" dedi.

Crans-Montana (X)Crans-Montana (X)

MÜDAHALE HALEN SÜRÜYOR

Lathion, patlamanın yılbaşı kutlamaları sırasında, turistler arasında popüler olan Le Constellation adlı barda, yerel saatle 01.30 sularında (TSİ 00.30 GMT) gerçekleştiğini söyledi.

İsviçre medyasında yayımlanan görüntülerde, bir binanın alevler içinde olduğu ve olay yerinde acil müdahale ekiplerinin bulunduğu görüldü.

Yetkililer, "Müdahale hâlen sürüyor" açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör