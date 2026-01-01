CHP’de kırmızı alarm! İstinaf kararı parti yönetimini köşeye sıkıştırdı

Buna karşın CHP lideri Özgür Özel'in MYK ve PM toplantılarında bu gelişmeyi kapsamlı şekilde ele alması ve bundan sonraki yol haritası üzerine istişareler yürütmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU KANADI BEKLEMEDE



Mahkemeden çıkan karar, parti içi muhalefette ise yeni bir heyecan yarattı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler hızla sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, gelişmeyi takipçilerine duyurdu. Parti içi muhalefet, söz konusu karar ile yeniden mutlak butlan ihtimalinin güçlü şekilde belirdiğini savunuyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun önceki gün OSTİM Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşiye CHP'li milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Deniz Demir başta olmak üzere çok sayıda partilinin de katılması dikkat çekti.