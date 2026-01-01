CHP’de kırmızı alarm! İstinaf kararı parti yönetimini köşeye sıkıştırdı
2023’teki tartışmalı kurultayın gölgesinde yönetimini sürdüren CHP’de, İstinaf Mahkemesi kararıyla panik zirve yaptı. Parti içi muhalefet ise süreci fırsata çevirdi.
İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin "davanın reddi" kararını önceki gün kaldırdı. Dosya yeniden ilk derece mahkemesinde görülecek.
Edinilen bilgilere göre kararın çıktığı ilk andan itibaren partide kırmızı alarma geçildi. Kararın uzun vadedeki olası sonuçlarına dönük olarak, CHP'li kurmaylar arasında gün boyu istişarelerin sürdüğü aktarıldı.
GENEL MERKEZDE TÜRBÜLANS
CHP'li kurmaylar bu kararın esastan değil, usul yönünden alındığını, parti yönetimine herhangi bir olumsuz yansıması olmayacağını dile getirerek, basın üzerinden tabanına güven vermeye çalışıyor.