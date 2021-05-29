Siyasiler ve gazetecilerden Meral Akşener'e Taksim Camii göndermesi! "Gördün mü teyze? Erdoğan dediyse yapar…"

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Pırıl Özçelik: "Siz Dark izlerken Taksim Camii açıldı:)

Öznur Küçüker Sirene: "Netanyahu'yla aynı kefeye koyduğunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı tekrar cami olarak ibadete açtı, Çamlıca Camii'ni inşa ettirdi ve yapamaz dediğiniz Taksim Camii'nin de açılışını yaptı. Peki siz bu ülke için neler yaptınız?"