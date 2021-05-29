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CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın oğlu İrsan Polat silah kaçakçısı çıktı

Son dakika haberine göre; sınırında yakalanan 13 Kalaşnikof tüfekle ilgili, İlçe Başkanı Polat’ın oğlu gözaltına alındı. İrsan Polat'ın, Suriye'den 'ye silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın oğlu İrsan Polat silah kaçakçısı çıktı

İlçe Başkanı 'ın oğlu 'ın, 'den 'ye silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

'teki 'ndan 26 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapan ve 'taki görevlileri taşıyan minibüste yapılan aramada, 13 adet AK47 Kalaşnikof uzun namlulu silah yakalandı.

Çok sayıda şarjör ve merminin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan minibüs şoförü T.G., taşıma işlemini "Polat" diye bildiği kişinin isteği doğrultusunda 8 bin lira karşılığında yaptığını anlattı.


'nın soruşturmasında, bahsi geçen kişinin CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Polat'ın telefonuna el konulurken soruşturma genişletildi.


Mahkeme sevk edilen Polat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Polat, tutuksuz yargılanacak.

Bu arada İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın kuzeninin ise Milletvekili olduğu öğrenildi.

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