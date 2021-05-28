Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Taksim Camii'ndeki hutbeye neden kılıçla çıkmadı? Tarihi gelenek nereden geliyor?

KILIÇLA HUTBE GELENEĞİ NEDEN YAPILMADI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hutbe okumak için minbere çıktı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında Erbaş'ın hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıkmasından sonra bugün de aynı geleneğin devam edip ettirilmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak Ali Erbaş, minbere kılıçla çıkmadı. Bunun sebebinin ise kılıçla hutbe okuma geleneğinin sadece fetih camilerinde yapılıyor olması ile açıklandı.