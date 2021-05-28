Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Taksim Camii'ndeki hutbeye neden kılıçla çıkmadı? Tarihi gelenek nereden geliyor?
Ayasofya Camii'nde hutbeye kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii açılışında kılıçsız hutbe verdi. Erbaş'ın hutbeye kılıçsız çıkmasının nedeni merak edildi. Peki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş neden Taksim Camii açılışındaki hutbeye kılıçsız çıktı? Kılıçla hutbe geleneği nereden geliyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı adalyığı döneminden bu yana 27 yıllık hayali olan Taksim Camisi bugün nihayet ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Taksim Camisi'ndeki ilk namazda cuma hutbesini irad etti.
VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Taksim Camii'ne sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen sayıda vatandaş alındı. Taksim meydanında da sosyal mesafeye uygun olarak saf tutuldu. Meydan cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlarca dolduruldu.
BU SEFER KILIÇ YOKTU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bundan yaklaşık 10 ay önce Ayasofya Camisi'ndeki ilk hutbesinin aksine Taksim Camisi'ndeki hutbeye kılıçsız çıktı.
Taksim Camii cuma namazı ile ibadete açıldı. Camide Cuma namazı için ilk ezan okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da namaza katıldı.
KILIÇLA HUTBE GELENEĞİ NEDEN YAPILMADI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hutbe okumak için minbere çıktı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında Erbaş'ın hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıkmasından sonra bugün de aynı geleneğin devam edip ettirilmeyeceği merak konusu olmuştu. Ancak Ali Erbaş, minbere kılıçla çıkmadı. Bunun sebebinin ise kılıçla hutbe okuma geleneğinin sadece fetih camilerinde yapılıyor olması ile açıklandı.
HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?
Kılıç geleneği sembolik anlamlar içerir. Sağ ele alınan Kılıç, "kullanma" niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.
ÇOK AZ SAYIDA CAMİDE GELENEK SÜRÜYOR
Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor. Edirne'deki Eski Camii'de cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler oluyor. Anadolu'da farklı camilerde de cuma hutbeleri kılıçla veriliyor. Tıpkı Kocaeli'deki Gazi Süleyman Paşa Cami ve Amasra'daki Fatih Camii'nde olduğu gibi.
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