Son dakika | Alman DW'den skandal haber! Taksim Camii'ni sindiremediler
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın 19 Ocak 1994'te işaret ettiği tarihi bölgede yapımına 2017'de başlanan Taksim Camii, bugün cuma namazıyla cemaatine kavuştu. Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını bir türlü sindiremeyen Alman medyası Deutsche Welle, Taksim Camii için de skandal ifadeler kullandı. Provokatif haberlere imza atan medya kuruluşu Taksim'de inşa edilen caminin ihtiyaçtan kaynaklanmadığını yazdı.
19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur" ifadelerini kullanmıştı.
Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim'e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açıldı.
AYASOFYA'DAN DA RAHATSIZ OLMUŞLARDI
Daha önce Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Alman basını, Taksim Camii için de provokatif ifadelerin yer aldığı bir habere imza attı.
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle "Siyasal iktidarın yeni sembolü: Taksim Camii" başlıklı haberinde Türkiye tarihinde uzun süredir tartışılan ve yapımına karşı çıkan çok sayıda mahkeme kararı bulunan camiinin ibadete açılacağına yer verdi.
Haberde, "Taksim'e cami yapılmasındaki asıl motivasyonun, Osmanlı'nın ihyasından çok AK Parti'nin bir türlü elde edemediği fikri ve kültürel iktidar gösterisiyle ilişkili olduğu görüşünde." ifadeleri kullanıldı.
"İHTİYAÇTAN KAYNAKLANMIYOR"
Ayrıca Taksim'e cami projesinin, toplumun duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tartışmalı olduğu, tamamen ideolojik ve siyasal bir projeye imza atıldığı iddia edildi.
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