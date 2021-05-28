28 Mayıs 2021, Cuma
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Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Başkan 'ın eşi , Türkiye'nin asırlık rüyası 'nin ibadete açılması hakkında paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal gerçek oldu" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Başkan 'ın eşi , ibadete açılan 'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafına da yer verdi.

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