Türkiye'den Avusturyalı bakana sert tepki! Kabul edilemez
Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, ülkesindeki Müslüman düşmanlığı ve Viyana'daki taşkınlıklardan dolayı Başkan Erdoğan'ı suçladı. Bakan Raab'ın küstah açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten tepki geldi. Bilgiç yaptığı açıklamada, "Gerçeklerden uzak ve kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.
Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada Avusturya Entegrasyon Bakanı Raab'ın açıklamaları hakkında şöyle dedi:
"GERÇEKLERDEN UZAK VE KABUL EDİLEMEZ"
"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.
"SORUMLULUK SAHİBİ BİR SİYASET YAPMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır.
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